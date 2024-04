Non sei la Meloni - rivolta contro Schlein | la moosa che scatena le correnti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Pd esplode sul simbolo. La notizia che il nome di Ellysarà in bella vista sul logo elettorale del Partito Democratico che gli italiani si troveranno sulla scheda delle europee arriva nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce durante la segreteria riunita prima della direzione. Stando a diverse fonti del partito, i nodi da sciogliere riguardano la collocazione di alcuni esponenti di area Bonaccini, come Lello Topo e Pina Picierno. Ma anche il posizionamento come capolista del presidente dem. Nelle trattative che intercorrono fra l'inner circle della segretaria e l'area Bonaccini, spunta l'idea di inserire il nome dinel simbolo elettorale: un modo, viene spiegato, per allargare il consenso del Pd e 'blindare' la segretaria. L'esecutivo dem approva, sebbene alcuni esponenti di ...