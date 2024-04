L’Atalanta fa il blitz a Monza - Gagliardini incide in negativo!

(Di domenica 21 aprile 2024) Finisce 1-2-Atalanta. La Dea fa ilsul campo dei biancorossi, ottenendo un grande risultato. Male l’ex di turnoESTERNO ? Al Brianteo di, i padroni di casa allenati da Raffaele Palladino sfidano. La Dea è reduce dalla straordinaria qualificazione alle semifinali di Europa League, dopo aver superato nel doppio confronto il Liverpool. Buon ritmo imposto alla partita dalle due squadre, che amano giocare a viso aperto. Dopo due minuti, spunto sulla destra di Colpani, ma il greco Kyriakopoulos non riesce a sbattere dentro la porta per pochi centimetri. All’ottavo la risposta delè doppia: prima ci prova Kolasinac e sulla ribattuta di Di Gregorio Lookman spara alto. Al 36?, ci prova Zerbin, ma bravissimo Carnesecchi a ...

Beppe Tassi I ’rompiscatole’ di Thiago Motta non hanno voglia di fermarsi. Per l’Europa dei grandi chiedono strada al Monza di Palladino, un avversario tosto, sospinto da un calcio pratico, ...

Colpani e nuovo allenatore: ennesimo blitz all’U-Power Stadium | VIDEO CM.IT - Palladino potrebbe lasciare il Monza a fine campionato: nuovo blitz all'U-Power Stadium per la sfida di campionato contro l'Atalanta ...calciomercato

De Laurentiis, blitz nell'intervallo di Empoli-Napoli: "Ma cosa sta succedendo" - Il presidente al termine del primo tempo di Empoli-Napoli si è presentato negli spogliatoi della squadra azzurra.areanapoli

GdS - Inter già nel futuro: la seconda stella non è punto di arrivo. Gudmundsson e Bento dopo Taremi e Zielinski - La seconda stella è l'obiettivo storico ormai alla portata, ma l'Inter non vede il 20esimo scudetto come punto di arrivo. Anzi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il club ...fcinternews