Isabella di Danimarca compie 17 anni | le due nuove foto ufficiali

(Di domenica 21 aprile 2024) In occasione del compleanno della secondogenita, Frederik X e la regina Mary hanno diffuso due, scattate proprio dalla sovrana. Una somiglianza impressionante con papà, carattere volitivo come nonna Margrethe, la seconda in linea di successione al trono danese studia al liceo e potrebbe scegliere una carriera diplomatica, in rappresentanza della Casa Reale