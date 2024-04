Il giornalista in diretta | Violentava mia sorella di 3 anni davanti a me | chi è il mostro - Argentina sotto choc

(Di domenica 21 aprile 2024) Un orrore privato, rivelato intv. L'è sconvolta per la confessione di Juan Pedro Aleart, conduttore televisivo di Rosario, che ha scelto di sedersi dietro alla scrivania del suo studio televisivo, a telecamere accese, per raccontare una storia di violenza sessuale, psicologica ed emotiva di cui è stato vittima insieme a suaminore. Fin da bambini, ha ricostruito nella trasmissione De 12 a 14, Aleart e i suoi due fratelli hanno dovuto subire gli abusi da parte del padre e dello zio paterno. I dettagli, non risparmiati dal conduttore nel corso della trasmissione, sono raccapriccianti. Il padre era affetto da Hiv elaminore quando questa aveva appena 3agli occhi del fratello. Lui e l'altro fratello hanno ...

Alessandro Orsini è noto per le sue dure prese di posizione sui social e in tv su Ucraina e Israele. Ed ha più volte dimostrato di essere disposto a difendere le sue idee fino all’ultimo respiro. Ed ... (thesocialpost)

Momento imbarazza nte durante l'intervista di Pep Guardiola : il tecnico del Manchester City, impegnato al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions, risponde in maniera fin troppo cruda alla ... (fanpage)

Serena Bortone legge in diretta il monologo di Antonio Scurati per il 25 aprile - Serena Bortone ha letto in diretta tv il monologo che doveva essere pronunciato da Antonio Scurati il 25 aprile: il video ...rumors

Makari streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in replica della fiction - Makari streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in replica della fiction in onda oggi, 21 aprile 2024, alle ore 21,25. Le info ...tpi

Serena Bortone inondata di commenti dopo il caso Scurati: adesso rischia grosso - Pioggia di commenti in favore di Serena Bortone dopo il caso Antonio Scurati Nelle ultime ore la notizia della censura di Antonio Scurati a Che ...televisionando