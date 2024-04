Highlights Napoli-Trentino 93-103 - basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Glidi Gevi– Dolomiti Energia93-103, match valevole per il 28° turno della regular season dellaA1di. Si chiude in favore di Trento questo scontro diretto in ottica playoff, con la Dolomiti Energia che espugna il Pala Barbuto e mette una seria ipoteca su un posto tra le prime otto.invece cede e vede complicarsi una strada che rimane comunque ancora aperta. Di seguito le immagini salienti della partita. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE GLISportFace.