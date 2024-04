Happy Casa Brindisi - ancora poche speranze Basket maschile serie A

Leggi tutta la notizia su noinotizie

A Pistoia è finita 90-96. L'vincendo in Toscana ha evitato la retrocessione in A2 a tre giornate dalla fine del campionato. Ciò non significa che sia in salvo, tutt'altro. La vittoria di stasera a Pistoia però consente alla squadra pugliese di raggiungere Pesaro a quota 18 punti in coda alla classifica e di rimanere a due punti da Treviso, terzultima. Retrocedono in due. Dunque, tra Veneto, Marche e Puglia solo in una regione, fra due settimane, potrà festeggiarsi lo scampato pericolo.