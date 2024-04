Firenze - agente ferito da un pezzo di ceramica lanciato da un detenuto del carcere di Sollicciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 – Undella polizia penitenziaria deldiè statoal volto dopo che unhaundidivelto da un bagno: il poliziotto colpito ha riportato «una profonda ferita vicinissimo all'occhio destro», motivo per cui è stato «portato al pronto soccorso per le cure e i punti di sutura». Lo rendono noto Donato Nolè e Giulio Riccio, coordinatore e vice coordinatore regionale Fp Cgil polizia penitenziaria spiegando anche che protagonista dell'accaduto è stato «unomicida»: «È lo stesso che aveva ucciso il suo compagno di cella brasiliano neldi Velletri l'estate scorsa ed è noto per le ...