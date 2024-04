Film bellissimi su Netflix che nessuno si sta filando

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutto è iniziato un paio di anni fa con un articolo in cui IndieWire si è preso la briga di riportare a galla deisuche quasisi fila perché “sfuggono” alle segnalazioni dal catalogo dei più. Il presupposto di questa operazione è semplice e quotidianamente sotto il nostro naso: le oscillazioni della top 10 e i consigli dell'algoritmo tendono a impigrirci e facciamo meno ricerche a tema su. La piattaforma, però, resta un enorme catalogo di serie edi ogni genere, stile e lingua, con novità costanti. Ci sono horror, drammi psicologici, melò, e ogni settimana arrivano nuove opzioni, ma spesso vediamo giusto la cima dell'iceberg di quelle tante belle storie. E, sì, forse ci stiamo perdendo il meglio dello spettacolo se non usciamo mai dalla ...

Liberato: un Film cerca di svelare il segreto del cantante sconosciuto - Parlano i registi Francesco Lettieri e LRNZ che, tra documentario e anime, mostrano chi è davvero l’enigmatico cantautore ...repubblica

Far East Film Festival FOCUS ASIA 2024 - Ecco la selezione completa dell’All Genres Project Market e di Far East in Progress!Dopo il successo della scorsa edizione, la sezione industry del Far East Film Festival FOCUS ASIA 2024 è orgogliosa ...udine20

Lovers Film Festival, Maria Grazia Cucinotta a Luxuria: "Così ho insegnato a mia figlia a lottare per i diritti" - Il bello del festival Lovers è il saper miscelare i toni, alternando sapientemente cause civili e momenti di leggerezza. Di questi ultimi, il più pop la direttrice Vladimir Luxuria se l’è tenuto per l ...lastampa