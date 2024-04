Esino Lario - assessore ucciso a coltellate in strada | fermato il vicino

(Di domenica 21 aprile 2024) Pierluigi Beghetto,ed ex consigliere comunale di, in provincia di Lecco, è stato assassinato questa mattina in una delle strade della sua città. L’uomo, di 53 anni, sarebbe morto a seguito di una serie diricevute. Immediati i soccorsi, ma per il consigliere comunale non c’è stato nulla da fare. Le L'articolo proviene da Il Difforme.

La comunità di Esino Lario (Lecco) è sotto choc. Pierluigi Beghetto , 53 anni, è stato ucciso in strada , in via Giuseppe Verdi, 24, dal vicino di casa Luciano Biffi , con un falcetto da giardinaggio. ... (laprimapagina)

Esino Lario (Lecco), morto accoltellato l'assessore comunale"Pierluigi Beghetto - La lite per motivi di vicinato, i toni che si alzano e infine l'aggressione: Pierluigi Beghetto, 53 anni, è stato ucciso in strada, in via Giuseppe verdi, all'altezza del civico 24, a Esino Lario, in ...tgcom24.mediaset

Shock a Esino Lario nel lecchese. Ucciso per strada l’assessore Beghetto - Pierluigi Beghetto era noto in paese per la sua attività di apicoltore. E' stato accoltellato per strada stamane, domenica 21 aprile. Aveva 53 anni (la foto dal profilo Facebook dell'assessore ucciso ...laprovinciadivarese

Esino Lario. L’assessore Pierluigi Beghetto ucciso in strada dal vicino Luciano Biffi - La comunità di Esino Lario (Lecco) è sotto choc. Pierluigi Beghetto, 53 anni, è stato ucciso in strada, in via Giuseppe Verdi, 24, dal vicino di casa Luciano ...laprimapagina