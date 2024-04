Eccellenza Chiesanuova e Urbino non si fanno male | 0-0 al Sandro Ultimi

(Di domenica 21 aprile 2024) Nonostante il risultato finale, le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto con tante occasioni. I ragazzi di Mobili dicono addio alla promozione diretta ma blindano il terzo postodi TREIA, 21 aprile 2024 –si dividono un punto a testa senza reti, al termine di una partita comunque emozionante. La sfida della 29^ giornata del girone unico di, infatti, è terminata sullo 0-0. I ragazzi di Mobili, pur dicendo addio ai sogni di promozione diretta, blindano aritmeticamente il terzo posto e quindi giocheranno in casa il primo turno play-off contro una tra Castelfidardo, Montecchio Gallo e proprio. Una squadra che ha dimostrato al “” che darà filo da torcere agli avversari per un’eventuale semifinale ...

A Villa San Filippo i biancorossi di Mobili giocano 50 minuti in 10, per l’espulsione di Molinari, ma trovano il colpo del ko con Crescenzi VILLA SAN FILIPPO, 14 aprile 2024 – Il Chiesanuova vola ...

Questo Chiesanuova è infinito. Domenica i biancorossi hanno conquistato la quindicesima vittoria, la quinta di fila, probabilmente la più bella di tutte. Non a casa propria per motivi di ordine ...

