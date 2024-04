Boxe - Europei 2024 Belgrado | Lizzi batte Aradoaie negli ottavi di finale dei -86 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Esordio vincente per Vincenzoaglidi, in Serbia. Il pugile italiano ha battuto il rumeno Andreididella categoria -86 kg.ha vinto per split decision e si è guadagnato un posto nei quarti didella manifestazione iridata. Vittoria anche per Peppe Canonico, che sconfigge nei -56 kg il croato Vide. Eliminato invece l’altro azzurro Giannotti, che è stato piegato dal russo Mamedov. Perai quarti sarà sfida con l’armeno Harutyunyan.è dalla parte di tabellone del numero 2 del seeding, ovvero il bielorusso Aliaksei Alfiorau. SportFace.