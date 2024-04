Basket - Serie A | Milano aggancia Bresci - Trento ai playoff

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 21 aprile 2024 – In attesa del posticipo che domani sera vedrà protagoniste la Virtus Sergafredo Bologna e la Unahotels Reggio Emilia e dopo il passo falso di ieri sera in casa della Vanoli Cremona, la Germania è statata in vetta alla classifica del campionato diA didall’EA7 Emporio Armaniche ha travolto la Givova Scafati con un perentorio 99-77: quello dei biancorossi meneghini – trascinati dalle prove maiuscole di Shavon Shields (miglior realizzatore della gara con 20 punti) e Shabazz Napier (18 punti) – è stato un vero e proprio crescendo rossiniano: dal +8 di fine primo quarto, infatti, l’Olimpia è passata al +11 di fine primo tempo per poi chiudere definitivamente i conti con i 50 punti mandati a bersaglio nella ripresa. Dietro all’EA7, dopo due ko ...

A Pistoia è finita 90-96. L’ Happy Casa Brindisi vincendo in Toscana ha evitato la retrocessione in A2 a tre giornate dalla fine del campionato. Ciò non significa che sia in salvo, tutt’altro. La ...

I risultati della ventottesima giornata della regular season della Serie A1 2023 / 2024 , terzultima di campionato prima dei playoff. Partite con punti pesanti in palio, in alta classifica bene Milano ...

Gli Highlights di Gevi Napoli basket – Dolomiti Energia Trentino 93-103 , match valevole per il 28° turno della regular season della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Si chiude in favore di Trento questo ...

