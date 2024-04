Argentina | il miracolo possibile di Milei

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) Si è insediato appena nel dicembre scorso, eppure il nuovo presidente di un’allo stremo sta dimostrando che le sue ricette turbo-liberiste potrebbero funzionare. Mentre tanti scommettevano che avrebbe portato il suo Paese nel più profondo baratro. «Impressionanti». Così il Fondo monetario internazionale ha definito i progressi compiuti dal governo, insediatosi neanche cinque mesi fa alla Casa Rosada. «A gennaio e febbraio è stato registrato un surplus fiscale per la prima volta in oltre un decennio, le riserve internazionali sono quadruplicate, l’inflazione sta scendendo più velocemente del previsto e gli indicatori di mercato, come la variazione del tasso di cambio e lo spread sovrano, ovvero il costo del debito estero di un paese, continuano a migliorare» ha dichiarato il 4 aprile Julie Kozack, direttrice della comunicazione ...