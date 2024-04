Voucher sportivo a minori - interrogazione di Nappi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È diventato praticamente insostenibile per numerose associazioni e società dilettantistiche far svolgere attività sportiva aiaventi diritto algratuito. La disposizione del bando di gara dell’Arus (Agenzia regionale Universiadi per lo sport) prevede, infatti, che l’importo delnon potrà essere anticipato alle asd/ssd dal beneficiario, pena esclusione dall’elenco delle associazioni e segnalazione al Coni”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. “Per questo motivo, ho presentato appositaconsiliare per sapere, alla luce delle difficoltà manifestate dalle tante associazioni e società sportive dilettantistiche in merito alla citata disposizione, se il ...