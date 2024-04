Taylor Swift - il nuovo album è già da record | è l’artista più ascoltata in un solo giorno

The Tortured Poets Department è l'11° album in studio di Taylor Swift : arriva a due anni da Midnights. Qui le curiosità e i riferimenti alla sua vita personale.Continua a leggere (fanpage)

Come ha detto Taylor Swift in vista dell'uscita del suo album The Tortured Poets Department: “tutto è lecito in amore e in poesia”. Nel corso degli anni, molti ex e nemici sono stati oggetto della ... (gqitalia)