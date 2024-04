Storia dell' uomo che ha collezionato 800 caffettiere e moka

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 20 aprile 2024) Le grandi avventure cominciano sempre per caso. Un giro al mercatino’usato, un oggetto affascinante e misterioso, ed ecco che in una ventina d’anni si arriva ad avere 800casalinghe. Lucio Del Piccolo è un’amante del caffè e del bello, quando vede unavintage proprio non riesce a resistere: oggi la sua è unae collezioni più interessanti d’Italia. Il collezionista di«Ho anche cambiato casa, per le» scherza Lucio. Dal 2008 i suoi giri tra botteghe, mercatini e compravendite online li racconta anche sul bloge Macchine da Caffè, «che da qualche anno purtroppo seguo meno» ma che è comunque ricco di informazioni, aneddoti e curiosità su questi oggetti di un tempo. Oggi vive a Ruda, un piccolo paesino vicino a ...