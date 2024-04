Salis | Ecco perché abbiamo deciso di candidare Ilaria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 aprile 2024) Robertoin un’intervista a ‘La Repubblica’ spiega ilsi èdila figlia alle prossime Europee: “C’è un motivo particolare”. La scelta dialle Europee sta facendo molto discutere. La nostra connazionale detenuta in Ungheria correrà con Avs. Una decisione che soddisfa solamente in parte il padre, che in un’intervista ai microfoni de La Repubblica conferma che la sua preferenza era di vederla iscritta nella lista del Pd.si è candidata – Notizie.com – © AnsaMa la discesa in campo diha un obiettivo molto particolare: accelerare l’iter processuale e, in caso di vittoria, arrivare ad una scarcerazione. “E’ ...