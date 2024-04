Peppe Di Napoli torna sui social e rivela un motivo diverso | Perché ho lasciato L’Isola dei famosi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 aprile 2024)Dispiega le ragioni che lo hanno costretto a lasciaredei2024Diinterviene suicosa lo ha spinto a lasciaredei2024. Il pescivendolo napoletano ha preso la parola su Instagram dopo la notizia del suo ritiro dal programma, chiarendo le motivazioni che lo hanno portato alla decisione, cogliendo l’occasione per ringraziare ovviamente i fan. “Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie. E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”. LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi avverte Rosy Chin. “Procederò ...