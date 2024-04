Occhi di Madonna o Veronica | proprietà - benefic - usi e tisane!

(Di sabato 20 aprile 2024) Glidinon sono solo tra i primi fiori di primavera, sono anche i più tenaci e continuano a sbocciare fino al ritorno dell’inverno. Tappezzano i nostri prati di un colore azzurro intenso, da qui l’associazione con l’iride della Santa Vergine, e sono spesso temuti dagli agricoltori per la loro capillarità infestante. Eppure sono guardiani dell’ambiente, proteggono il terreno dagli sbalzi climatici e offrono il primo nettare utile alle api, che ritrovano energie e iniziano il loro solerte lavoro di impollinazione. Sono bellissimi, ma non solo, sono anchei. Scopriamo insieme le loroe gli usi che possiamo farne. LedeglidiGlidisono piccoli fiorellini azzurro ...

Preghiera a Maria 20 aprile. Impressionante numero di miracoli davanti a migliaia di testimoni oculari - Dai bambini al Vescovo, a Civitavecchia, tutti assistono alla scia di prodigi che la Madonna della pietà opera in questa cittadina in provincia di Roma.lalucedimaria

Emozioni e folklore per “la Madonna in mezzo alla chiesa” (FOTO) - Ore 14: 00, si spalancano i portoni della Concattedrale di San Michele Arcangelo, "la Madonna in mezzo alla chiesa". L'emozione è palpabile, inizia uno dei momenti di fede più intensi della tradizione ...terlizziviva

Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia rompe il silenzio e si pente dopo la scomunica: “Periodo di dura prova” - Prima le lacrime, nel 2016, che sgorgavano dagli Occhi della statua della Madonna di Trevignano Romano, borgo vicino a Roma, con cadenza puntuale (poi risultate false). In seguito le stimmate sulle ma ...ilfattoquotidiano