Nba - Miami e New Orleans volano ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano, 20 aprile 2024 -e Newaiche stanno per prendere il via, Chicago e Sacramento chiudono la stagione. Le ultime due sfide di play-in sorridono a Heat e Pelicans, che adesso affronteranno da teste di serie numero 8 rispettivamente Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. La squadra di coach Spoelstra manda al tappeto in casa i Bulls con il punteggio di 112-91, nonostante l'assenza di Butler, che ne avrà ancora per alcune settimane a causa dell'infortunio al ginocchio destro rimediato contro Philadelphia. A guidare la franchigia della Florida è allora Herro, che firma una prestazione da 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.parte come meglio non poteva, staccando gli avversari di 17 lunghezze al termine del primo quarto. Il solco è già scavato, ma il colpo di grazia ...