Milano - rapina di notte in corso Garibaldi | turista inglese preso a pugn - Rolex strappato dal polso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – In quattro contro due. Ii a uno dei turisti per strappargli dalun cronografo di lusso. Poi la fuga. L'ennesimo assalto dei predoni di orologi nelle vie della movida è andato in scena nellatra venerdì e sabato in: i quattro aggressori sono scappati con unSubmariner del valore di 15mila euro. Circondati in centro Qualche minuto dopo le 2.30, un ventisettenne britannico e una trentaduenne armena, entrambi in città per un periodo di vacanza durante il Salone del Mobile, sono stati accerchiati da quattro uomini, descritti come nordafricani. Il giovaneè stato colpito con alcunii e depredato del. Le indagini Del caso si stanno occupando ...