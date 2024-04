Milan - Gazzetta dello Sport | primi contatti tra Cardinale e Lopetegui

La Gazzetta dello Sport anticipa le scelte del Milan in chiave allenatore. In prima pagina , il quotidiano Sport ivo più letto in Italia apre con un eloquente “Il Milan ha già deciso: Pioli, è ... (sportface)

Milan, Thiaw piace in Premier - In Casa Milan si pianifica il futuro sondando il terreno anche per le possibili operazioni in uscita. In particolare, stando alla Gazzetta dello Sport, ...sportmediaset.mediaset

Pure i big hanno deluso: i rinnovi di Maignan e Theo sono complicati, mentre i top club osservano. L’algerino attirato dall’Arabia - Pure i big hanno deluso: i rinnovi di Maignan e Theo sono complicati, mentre i top club osservano. L’algerino attirato dall’Arabia ...gazzetta

Arriverà un mediano, discussioni sul centrale. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico - Al tavolo del mercato c’è una sedia libera. Chi deciderà le strategie sui nuovi acquisti al Milan Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e... l’allenatore. Appunto. Il nome del prossim ...gazzetta