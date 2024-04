L’economia è in buona salute | l’inflazione sta diminuendo - il mercato del lavoro si sta riequilibrando

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Settimana moderatamente positiva con l’indice FTSE MIB che chiude con un +0,7%, dopo due ottave negative. In contrazione del 2% e dello 0,5% rispettivamente gli indici delle piccole e medie imprese, FTSE ITALIA STAR e il FTSE ITALIA GROWTH. Settimana in cui gli investitori Europei hanno visto rafforzare le proprie aspettative di un taglio dei tassi a breve (probabilmente a giugno), dopo le parole del presidente e del capo economista della BCE. Ma settimana in cui dall’altra parte dell’oceanoUSA ha continuato a mostrarsi forte portando gli investitori a ricalibrare le aspettative di crescita dei mercati finanziari su due tagli dei tassi entro la fine dell’anno (la Fed nell’ultimo meeting e prima degli ultimi dati di inflazione ne ha indicate tre), di cui il primo a settembre. BCE che dovrebbe quindi ridurre i tassi prima della Fed. Se ...