GP Cina - reclamo Aston Martin | Ferrari e Sainz nei guai? Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Le qualifiche del GP dellapotrebbero non essere finite con la pole di Verstappen. E per lapotrebbe arrivare una brutta notizia. L’ha presentato unrivolto ai commissari Fia per chiedere l’estromissione di Carlosdalla seconda sessione di qualifica. La scuderia cita il mancato rispetto dell’articolo 39.6 del Regolamento Sportivo. Secondo tale norma, che riguarda gli eventuali stop in pista durante le qualifiche, “chiunque fermi l’auto sul tracciato durante una sessione di qualifica o durante una Sprint Shootout non può continuare a essere parte di quella sessione”.è andato a muro in uscita da curva 16, ma è poi riuscito a rientrare lentamente ai box approfittando della bandiera rossa. I meccanici hanno dunque sistemato la ...