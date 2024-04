Europee | Tajani ho deciso di candidarmi Mi batterò senza risparmiarmi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Antonioè pronto a candidarsi allecome capolista di Forza Italia in quattro circoscrizioni, tutte dunque, tranne le Isole. Il segretario azzurro ha sciolto la riserva durante il Consiglio nazionale di Forza Italia in omaggio a Silvio Berlusconi che è stato ricordato con una standing ovation e un lungo, e caloroso, applauso. "Non lo abbiamo dimenticato e non lo faremo mai, è la nostra guida. Non è un caso che abbiamo scelto per la nostra campagna elettorale le ultime parole scritte da Berlusconi qualche ora prima di lasciarci", ha detto Antoniovicepremier e segretario azzurro. "Ora dobbiamo essere in grado di camminare con le nostre gambe. Dobbiamo profondere il massimo dell'impegno per questo motivo hodialle prossime elezioni ...