Da Cinecittà World a Magicland - cosa fare il 25 aprile e il 1 maggio nei parchi divertimento di Roma e nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 aprile 2024) Il ponte di primavera a dimensione di grandi e piccini:se avete bimbi o siete in famiglia dal 25al 1°. Consiglio di Stato boccia le nuotate coi delfini a Zoomarine (ilcorrieredellacitta.com) Se durante il ponte di primavera rimarrete ao nele non avete voglia di gite fuoriporta con i vostri bambini, sappiate che potrete comunque divertirvi insieme a loro in uno dei tantidivertimenti in città o alle porte della Capitale. Sono tantissime infatti le promozioni e gli appuntamenti pensati per grandi e piccini in concomitanza con questa settimana di riposo e ferie, da vivere con la vostra famiglia e i più piccini all’insegna del. ParcoIl Parco...