Atletica - Coleman batte Kerley in Diamond League | i 100 non decollan - solo un uomo sotto i 10 nel 2024

(Di sabato 20 aprile 2024) Christianha vinto i 100 metri a Xiamen (Cina), sede della prima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il velocista statunitense, alla sua prima uscita stagionale all’aperto, non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, storicamente il suo punto di forza e che invece oggi si è rivelato problematico. Il fresco Campione del Mondo dei 60 metri in sala ha poi regalato una bella progressione, anche se nel finale non è parso così brillante. Il 28enne, Campione del Mondo nel 2019, ha vinto con il tempo di 10.13 (0,6 m/s di vento contrario) dopo aver superato di forza il connazionale Fred. Il Campione del Mondo 2022, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle del nostro Marcell Jacobs, è scattato bene ma poi non ha avuto ...