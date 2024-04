Tuttosport - Juventus - su Chiesa c'è la Roma! Lo vuole De Rossi Tutti i dettagli

Media, 'l'Iran non pianifica una ritorsione immediata' - (ANSA) - ROMA, 19 APR - Un alto funzionario iraniano ha affermato che Teheran non prevede una ritorsione immediata dopo l'azione militare di stanotte di Israele. Lo scrive l'agenzia russa Tass. (ANSA) ...tuttosport

Borsa: l'Asia chiude in calo con la crisi in Medio Oriente - (ANSA) - MILANO, 19 APR - Le Borse asiatiche chiudono in netto calo con l'inasprirsi della crisi geopolitica in Medio Oriente con l'attacco di ritorsione di Israele contro l'Iran. Sotto pressione le m ...tuttosport

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 143 punti - (ANSA) - MILANO, 19 APR - Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 143 punti, rispetto ai 142 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di 5 punti base al 3,86 per cento. (ANSA ...tuttosport