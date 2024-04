(Di venerdì 19 aprile 2024) I fatti sono avvenuti ad Asheville, in Carolina del Nord. Il gruppo di cinque persone ha strattonato gli alberi sui quali si trovavano glifinendo per farli cadere. L'obiettivo eradelle foto con gli animali. Uno di loro è stato trovato "in stato letargico, zoppicava e aveva una temperatura corporea bassa", ha spiegato una biologa.

Turisti trascinano orsetti per farsi dei selfie: uno dei cuccioli resta ferito. Aperta indagine - I fatti sono avvenuti ad Asheville, in Carolina del Nord. Il gruppo di cinque persone ha strattonato gli alberi sui quali si trovavano gli orsetti finendo per farli cadere. L'obiettivo era farsi delle ...msn

Treni e aliscafi: guasti e sospensioni. Inizio settimana nero per pendolari - Disagi quotidiani per i viaggiatori della Navigazione, cancellate altre corse del servizio rapido. I problemi per aliscafi a catamarani si ...espansionetv

Assalto dei Turisti, ma quanti disagi - Temperature ben al di sopra della media stagionale, sole alto nel cielo e centro invaso da migliaia di Turisti. La giornata di ieri aveva il sapore dell’estate, con la stagione entrata a tutti gli ...laprovinciadicomo