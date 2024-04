Sondaggi politici - record negativo per Giorgia Meloni | FdI mai così giù negli ultimi mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Brutte notizie per Fratelli d’Italia: il partito diha infatti toccato un nuovo, confermando un trend decisamente in calo dopo i fasti del recente passato. Stando agli, il partito della premier sarebbe ancora in vetta agli schieramentima continua a perdere terreno (due decimi solo nelle ultime due settimane) e ora nella Supermedia Agi/Youtrend ed è accreditato del 27,2% dei consensi. Dando un’occhiata alle ultime settimane, si tratta del punto più basso da quando si è insediato il governo guidato da, ben lontano dai picchi superiori al 30% registrati a fine 2022 e poco più di un anno fa, quando – a marzo 2023 – FdI era al 30,4%. Può sorridere invece Forza ...