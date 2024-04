Sciopero per il clima - i tre punti per cui chiediamo a gran voce ‘Riprendiamoci il futuro’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo slogan principale di questoglobale è “Riprendiamoci il Futuro”, un grido collettivo promosso dal movimento ambientale Fridays For Future Italia. Lo slogan si basa su tre: una transizione ecologica intersezionale, una resistenza contro gli interessi contro delle multinazionali petrolifere e l’impatto ambientale generato dai recenti conflitti armati. 1. Il primo punto sottolinea la necessità di avviare e di costruire una transizione ecologica della quale possa beneficiare qualsiasi gruppo sociale, in particolare quelli marginalizzati. Dunque, si richiede una progettazione di politiche ambientali che partano dal basso in modo che i gruppi e le categorie sociali più emarginate possano trarre vantaggio da una transizione che rispecchi gli interessi di una comunità. Si richiede l’adozione di politiche ambientali intersezionali le quali ...