Reggia di Caserta sempre aperta dal 24 aprile al 6 maggio

(Di venerdì 19 aprile 2024). Ladiresteràdal 24al 6. Il Museo sarà visitabile straordinariamente anche il martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale) 30. L’istituto del Ministero della Cultura, consapevole del suo ruolo di grande attrattore culturale e turistico per tutto il territoriono e campano, accoglierà i visitatori ininterrottamente dal 24al 6. Questa la modalità di gestione delle giornate: Mercoledì 24– Apertura secondo le modalità e gli orari ordinari. Saranno visitabili la Cappella Palatina, gli Appartamenti reali, le Sale Vanvitelli, la Gran Galleria con la mostra “Visioni”, esposizione dei progetti ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministero della Cultura ha istituito per giovedì 25 aprile una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali. Gli Appartamenti Reali e il ... (anteprima24)

25 aprile: ingresso gratuito in tutti i musei e aree archeologiche - Tutti i musei e luoghi d’arte in Italia saranno ad ingresso gratuito il 25 aprile. Anche quest’anno, il ministero della Cultura celebra il giorno della Liberazione dal giogo nazifascista aprendo i ...napoli.repubblica