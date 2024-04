Napoli - il prossimo allenatore | ecco un nuovo nome…

(Di venerdì 19 aprile 2024) Npoli, ilunIle iltecnico: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Nomeper la panchina del, è quello di Vincenzo Montella, attuale c.t. della Turchia, che si è appena qualificato per gli Europei. De Laurentiis è stato uno dei primi fan dell’campano, lo voleva già alin passato. Recentemente si sono incontrati a Ischia quando traballava la panchina di Garcia. Una vacanza vissuta insieme, qualche giorno di relax. E recentemente si sono incontrati a Roma e hanno parlato di tutto”. Il presidente dele Montella “De Laurentiis gli ha fatto i ...

‘Legends-Ci vediamo a Napoli ’: mercoledì 17 aprile è andata in scena la decima puntata della seconda edizione. Prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del ... (terzotemponapoli)

Il prossimo tecnico del Napoli : a Radio CRC è intervenuto Emanuele Belardi , ex portiere della squadra partenopea e che ha lavorato con Pioli a Modena. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ... (terzotemponapoli)

Napoli , prossimo allenatore : il countdown è iniziato. ‘Solo una questione di tempo’ prima di svelare chi siederà in panchina degli azzurri. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a compiere una ... (rompipallone)

Conte out, arriva un altro ct: incontro confermato - Il Napoli sfoglia la margherita per la panchina, con Conte e Pioli in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis, ma spunta un altro ct ...calciomercato