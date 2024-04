Milan - la curva scarica Pioli | il cambio di allenatore è doveroso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) La stagione delè sempre più deludente e l’eliminazione in Europa League contro la Roma rischia di portare pesanti conseguenze. Il traguardo massimo in campionato è il secondo posto e l’unico obiettivo stagionale è quello di rinviare la festa scudetto dell’Inter. Nel mirino è finito anche e soprattutto Stefanoe laha preso una posizione netta. Il messaggio di Luca Lucci, storico capo della, lascia poco spazio ad interpretazioni. Il messaggio social “Caro Mister. Desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo! Non sono certo uno di quelli che punta il dito sul singolo, perché è evidente ...