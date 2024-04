La Volley Arno perde con la capolista Certaldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Laspreca l’occasione di riportarsi sulla scia dellando per 3-0 lo scontro diretto tra le mura amiche. Un risultato che tuttavia non rende merito a due squadre che si sono combattute ad armi pari per gran parte della partita, ma naturalmente la vittoria apre la fuga delle fiorentine che si portano a +7 rispetto a Montevarchi. L’unica nota positiva per le rossoblu, negli ultimi due incontri che si sono dimostrati difficili, è il mantenimento della seconda posizione in classifica a quota 50 punti anche se, dietro, accorciano le distanze sia Chiantia 46 che Casseroin quarta posizione a quota 43. Al Palamatteotti è stato un match che è sembrato partire con il piede giusto per la ...