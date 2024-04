Il recupero Atalanta-Fiorentina potrebbe giocarsi a giugno | quando la Serie A sarà già finita

(Di venerdì 19 aprile 2024), la partita non disputata lo scorso 17 marzo, non potrà recuperarsi nemmeno nella prima metà di maggio edirettamentelagià terminata.

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro l’Atalanta Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona , ha diramato la lista dei ... (calcionews24)

Infortunio Kolasinac , il difensore bosniaco potrebbe recuperare in vista di Atalanta Verona di domani. Ecco le condizioni Novità importanti per il difensore dell’ Atalanta Kolasinac in vista della ... (calcionews24)

Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l` Atalanta affrontare oggi il Verona. recupero lampo per Sead Kolasinac ,... (calciomercato)

il Monza ritrova Caldirola, Mota Carvalho in forse - Il recupero di Dany Mota Carvalho e' in cima all'agenda dell'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, in vista della sfida di domenica sera ...sportmediaset.mediaset

Bonucci, serata da incubo: entra per battere il rigore del Fenerbahce e lo sbaglia - Serata da incubo per l'ex calciatore di Juventus nel corso della partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.areanapoli

Gazzetta - Cinque squadre sicure in Champions, ecco lo scenario da dieci - Su Gazzetta si parla di Champions. Scenario da 10 quello migliore: Inter, Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta in Champions; Fiorentina, Napoli e Lazio in Europa; Torino ...tuttojuve