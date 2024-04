Giù le mani dall’asilo Gentilino | famiglie in campo per scongiurare la chiusura della storica materna in San Gottardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano – Sui passeggini, a piedi o in bicicletta. Bambini e adulti si sono uniti alle 8 in strada davanti alla scuola dell'Infanzia4/A - a due passi da corso San- per chiedere al Comune di tenerla in vita. "Esprimiamo solidarietà e sostegno alla scuola che per il quartiere è una istituzione", spiegano mamme e papà ma anche referentiSocial street SanMeda Montegani. Tanti bimbi con in mano disegni e cartelli: "Giù ladal nostro futuro" e "Asilooasi felice per ogni bambino". Da giorni il quartiere è in fermento perché per il prossimo anno scolastico è stato accettato un solo nuovo iscritto (verosimilmente un trasferimento) e nessuno dei "piccoli" di 3 anni. Confermate solo le iscrizioni per i "mezzani" e i "grandi" di 5 anni. Il ...