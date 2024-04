(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Un confronto televisivo tra il generale Robertocome proposto dal vicepremier Matteo Salvini? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non so cosa dire, bisogna poi capire su quali argomenti si vuole fare questo confronto televisivo". Lo dice all'AdnKronos il generale, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato.

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Salvini dice che vorrebbe un confronto televisivo tra me e Ilaria Salis? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non so cosa ... (liberoquotidiano)

Così il generale dopo le parole di Salvini: "Per ora non ho sentito nulla in proposito, le proposte me le facciano direttamente" Un confronto televisivo tra il generale Roberto Vannacci e Ilaria ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un confronto televisivo tra il generale Roberto Vannacci e Ilaria Salis come proposto dal vicepremier Matteo Salvini? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano ... (periodicodaily)

Ilaria Salis candidata alle Europee con Bonelli e Fratoianni: se eletta potrà lasciare il carcere - Dopo gli abboccamenti con il Pd, l'attivista in prigione in Ungheria accetta l’offerta di Alleanza Verdi e Sinistra. E Matteo Salvini: "È il bello della democrazia" ...msn

Ilaria Salis candidata alle Europee è una cosa grande e ottima. E non solo per lei - Ilaria Salis candidata al Parlamento europeo è una cosa grande e ottima per diversi e convergenti motivi. Innanzitutto perché – se tutto andrà come dovrebbe andare, se ci sarà un sufficiente per quant ...ilfattoquotidiano

Europee, Vannacci: "Io tv con Ilaria Salis Nessun problema a confrontarmi" - (Adnkronos) - Un confronto televisivo tra il generale Roberto Vannacci e Ilaria Salis come proposto dal vicepremier Matteo Salvini "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano d ...reggiotv