Europee | Renzi - ' con noi Caiazz - sono convito che avremo 4 parlamentari europei'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr (Adnkronos) - "contento che sia in prima fila con noi l'avvocato Gian Domenicoa, alfiere del garantismo di questo Paese: perché uno dei grandi temi che caratterizza la nostra lista è quello di affermare la battaglia per una giustizia giusta. La battaglia contro il giustizialismo portata avanti dai grillini di ieri e di oggi è la nostra battaglia. E il fatto chea abbia scelto di metterci la faccia è un grande segnale". Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito della lista per leStati Uniti d'Europa. "Vi racconterò perché penso che in politica la generosità paghi sempre. Non sul breve periodo, lo so. Ma il tempo prima o poi ti dà ragione. Lo stiamo vedendo in tanti settori, continueremo a farlo -scrive tra l'altro il leader di IV-. E pertanto ...