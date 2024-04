È proprio lui Isola dei Famosi 2024 - il clamoroso annuncio sul naufrago in arrivo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ogni reality ha il suo punto critico per i concorrenti, però c’è da dire che a L’deinon si può certo godere di una sauna o semplicemente sdraiarsi sul divano. È uno show spietato. Come lo è la natura. Due ritiri e un’esclusione. a L’deiserviva una new entry. Chi è Sonny Olumati? La sua storia è particolare quanto fin troppo comune in un Paese come l’Italia e per questo servirà a far sì che tanti telespettatori possano sensibilizzarsi sull’argomento. Sonny Olumati è il nuovode L’deied è un coreografo nonché scrittore, romano al 100% ma non gli è riconosciuto. “Sono nato a Roma ma i miei genitori sono nigeriani. Quindi non sono cittadino ...