Caso Festa - il gruppo Pd chiede l’annullamento delle delibere clandestine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl documento dei consiglieri comunali deldel Partito Democratico presso il Comune di Avellino dopo la vicenda che ha colpito l’ex sindaco: “Non esultiamo, come ovvio, ma la notiziamisure cautelari che hanno raggiunto l’ex sindaco di Avellino, Gianluca, e alcuni degli indagati coinvolti nelle inchieste che da diversi mesi interessano numerosissime procedure amministrative messe in campo a Palazzo di Città rappresenta il punto di arrivo di un’azione che, comedi opposizione consiliare, abbiamo messo in campo da anni, quella volta a smontare pezzo per pezzo l’attività di un’amministrazione che ha sempre brillato per opacità, disinvoltura nelle procedure, approssimazione ed inefficienza. Alla luce di quanto è accaduto il nostro appello è al ...