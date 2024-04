Verso la serie c. All'Alcione mancano solo quattro punti. Può festeggiare già nel weekend

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’Alcione vede il traguardo.tre partite alla fine del girone A dellaD, gli arancioni sono in testa al campionato (condotto fin dalle prime battute) a quota 75contro i 69 del Chisola. L’approdo nel professionismo è vicino e stavolta la società si è mossa per tempo per evitare sorprese in sede d’iscrizione. La prossima avversaria, domenica alle 15, sarà il Borgosesia fanalino di coda del raggruppamento con soli 19. "Potrebbe essere la settimana decisiva. Ci, se poi dagli altri campi arriveranno determinate notizie ancora meglio, altrimenti aspetteremo le settimane successive", ha dichiarato dopo l’ultima vittoria Antonio Palma, a segno nello scorso fine settimana contro il Bra nel fondamentale 2-1 che ha avvicinato il ...