Vergiate - cinque mesi in carcere da innocente | imprenditore risarcito con 60mila euro

(Di giovedì 18 aprile 2024)(Varese), 18 aprile 2024 – Settedi detenzione (5 ine due ai domiciliari) e un'azienda persa per un crimine che non ha mai commesso. Erminio Diodato,di, arrestato ingiustamente nel luglio 2020 con l’accusa di traffico di droga, e assolto nel giugno dell'anno successivo, ha vinto contro la 'non giustizia’. Assistito dall'avvocato Daniele Galati, che ha trovato le prove che lo hanno scagionato dalle accuse, Diodato ha ottenuto un risarcimento dallo Stato pari a, come ha deciso la Corte d'Appello di Milano accogliendo la richiesta per l'ingiusta detenzione. Certo non quanto era stato chiesto, "ma almeno abbastanza per ricominciare, visto che il mio assistito ci ha rimesso un'attività da 240mila ...