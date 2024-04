Potenziata l’offerta vaccinale gratuita

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Regione rafforza ulteriormente il proprio impegno per la tutela della salute dei cittadini, arricchendo, già a partire da quest’anno,rivolta a bambini, ragazzi (maschi e femmine) e persone con fragilità. Il nuovo Piano regionale di prevenzione2023-2025 approvato nei mesi scorsi dalla Giunta viene ora ulteriormente implementato ed integrato anche rispetto a quello nazionale, a seguito della valutazione effettuata dal Gruppo tecnicoregionale e dalla Commissione regionale vaccini: da quest’anno viene introdotta la vaccinazionecontro il meningococco B per gli adolescenti (maschi e femmine) e contro il papilloma virus (HPV), sia per le ragazze che per i ragazzi fino ai 26 anni. Un’attenzione particolare è rivolta alle persone ...

