Playoff challenge cup Battuta Padova Lunedì semifinale a Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si regala un altro giro di giostra Modena Volley, nella serata di gala per Bruno: il successo 3-1 su, infatti, la qualifica come quarta alle semifinali per laCup, che i gialloblù giocheranno22 aprile a, grazie a quest’ultima vittoria ma anche grazie proprio a, che ieri ha battuto 3-0 Cisterna. L’altra, quella più nobile tra Piacenza e Civitanova, sarà un remake del match vinto ieri in trasferta dalla Lube. Modena gioca con la formazione solita di questo gironcino. La differenza è evidente fin da subito, con Brehme e Rinaldi in palla (13-8). Set senza storia fino al 25-18 di Sapozhkov. Arriva subito il 7-3 anche nel secondo set sempre con Rinaldi a menare le danze. Non c’è nessun tipo di opposizione da parte di, ...