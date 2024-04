Pier Carlo Santini - giornata di studi nel centenario della nascita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sabato la Fondazione Licia eLudovico Ragghianti - ETS organizza, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” in via San Micheletto 3 a Lucca, unadidedicata a, nel: “1924-2024. Nuove prospettive di ricerca. Arte design critica didattica”. L’evento è a ingresso libero. Il convegno, a cura di Paolo Bolpagni e Davide Turrini, si svolgerà in due sessioni. In quella mattutina, con inizio alle 10.15, dopo il saluto di Alberto Fontana, presidenteFondazione Ragghianti - ETS, interverranno Paolo Bolpagni, con la relazione su “...