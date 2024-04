Mare pulito ad Atrani | acque di balneazione ‘buone’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’ottima notizia a ridosso della stagione estiva: leantistanti la spiaggia disono perfettamente balneabili. Lo dicono i risultati degli ultimi prelievi dell’Arpac, a conferma della bontà dei puntuali interventi messi in atto negli ultimi anni per garantire a residenti e turisti la massima sicurezza nella fruizione dello specchio diche lambisce il borgo. Dal 2014, anno in cui si sono iniziati gli interventi di risanamento previsti dal D. Lgs. 116/08 dopo la classificazione di “vietate alla” del 2009, il monitoraggio è stato continuo e i risultati evidenti: le campionature effettuate dall’Arpac hanno costantemente dato esiti positivi (fatta eccezione per qualche prelievo effettuato subito dopo eventi di pioggia, con sversamenti ...