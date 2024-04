Lerici sotto tono ko a Sori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Battuta d’arresto amara per ilSport che stecca la sfida dal sapore playoff contro una Locatelliin stato di forma, vittoriosa in casa per 11-8. È coach Andrea Sellaroli a dare la lettura del match, che costa ai Coccodrilli la seconda posizione in classifica, in una giornata in cui la capolista Civitavecchia subisce la seconda sconfitta in campionato. "Per la prima volta non sono arrabbiato dopo una sconfitta – spiega – perché abbiamo giocato malissimo e la Locatelli ha strameritato di vincere senza se e senza ma. E la cosa non mi sorprende, perché durante la settimana la formazione che è scesa in acqua sabato, non si era mai allenata insieme. È stata una grandissima occasione persa da parte di chi ha un minutaggio minore quando la squadra è al completo, per mettersi in mostra e farmi cambiare qualche convinzione, ma ormai la frittata è ...