Le elezioni a Firenze Schmidt è in campo | La mia esperienza per battere il degrado

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Eike, di tempo per decidere di candidarsi ce ne ha messo. E perché alla fine si è gettato nell’agone politico? "Non è che tentennavo: lo faccio o non lo faccio. Ma c’è stato un lavoro organizzativo prima di dire ‘mi lancio’. La discesa inva preparata, anche se avevo deciso da tempo, soprattutto quando mi sono reso conto che l’emergenza sicurezza aè impellente". Ore 13.30 Eike, nato a Friburgo 56 anni fa, naturalizzato italiano, per otto anni direttore degli Uffizi e ora in aspettativa da Capodimonte, troneggia sul tavolino di un bistrot ae non rinuncia a un piatto di maccheroni. Dopo mesi di rumors e un ossessivo ‘non confermo’, si è candidato a meno di sessanta giorni dallecome civico appoggiato dai partiti del centrodestra, ...