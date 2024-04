L’Arsenal venderà 40 milioni di sterline per finanziare il nuovo attaccante | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito,ha fissato un prezzo di 40diper l’Eddie Nketiah mentre cerca di raccogliere fondi per acquistare uncentravanti d’élite. I Gunners hanno già stilato una lista di 10 attaccanti mentre cercano di aggiungere undi alto livello dopo una stagione in cui Nketiah e Gabriel Jesus sono i loro unici centravanti convenzionali riconosciuti. Mentre il direttore sportivo Edu lavora per inserire unvolto per rafforzare le opzioni di Mikel Arteta in attacco, il club sa che dovrà raccogliere fondi per contribuire al’accordo. L’delEddie Nketiah (Credito immagine: Getty ...